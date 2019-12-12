Інтерв'ю для росТБ: Зеленський розповів правду про спілкування з пропагандистами Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав жодного інтерв'ю для російських журналістів.

Так заяву пропагандистського телеканалу "Россия 1" глава України прокоментував в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 листопада.

Політик пояснив, що "щось відповів" журналістці з Росії на "нормандському форматі" в столиці Франції Парижі 9 грудня.

"У нас був преспідхід на вулиці. Це було о 1:30 ночі й одна журналістка запитала у мене щось, я їй щось відповів. Ось таке інтерв'ю", – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський Колаж

Нагадаємо, телеканал "Россия 1" запустив анонс "першого повноцінного" інтерв'ю з українським президентом. Заявлялося, що воно вийде в неділю, 15 грудня, у програмі "Москва. Кремль. Путін".

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!