Головна Новини
13 грудня • оновлено в 00:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Інтерв'ю для росТБ: Зеленський розповів правду про спілкування з пропагандистами Путіна

3.3т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав жодного інтерв'ю для російських журналістів.

Так заяву пропагандистського телеканалу "Россия 1" глава України прокоментував в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 листопада.

Політик пояснив, що "щось відповів" журналістці з Росії на "нормандському форматі" в столиці Франції Парижі 9 грудня.

Новини
"Інша країна, яку ніколи не визнаємо": Зеленський чітко пояснив план зі стіною на Донбасі

"У нас був преспідхід на вулиці. Це було о 1:30 ночі й одна журналістка запитала у мене щось, я їй щось відповів. Ось таке інтерв'ю", – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Колаж

Нагадаємо, телеканал "Россия 1" запустив анонс "першого повноцінного" інтерв'ю з українським президентом. Заявлялося, що воно вийде в неділю, 15 грудня, у програмі "Москва. Кремль. Путін".

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
пропаганда інтерв`ю політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги