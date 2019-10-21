"Який сенс?" Розкрито дивну позицію Зеленського по Нормандського формату

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що керівництво України не сформульовало мету майбутньої зустрічі в нормандському форматі.

"Я досі не отримав відповідь, а що, власне, хоче отримати від цієї зустрічі президент України Володимир Зеленський", – сказав він OBOZREVATEL.

"Тому у мене залишається питання: який сенс її проводити", – зауважив він.

Володимир Зеленський

Як пояснив Тука, на його думку, "за нинішніх обставин я не бачу жодних шансів на будь-який успіх України".

"Позиція Кремля залишається незмінною. Ми і так пішли на дуже великі поступки для Кремля для того щоб досягти цієї зустрічі. Але от заради чого – мені досі не зрозуміло", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, 19 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, присвячену підготовці до проведення саміту країн нормандської четвірки.

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