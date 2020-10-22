Зеленський назвав "якогось політика" поверхневим, процитувавши свої ж слова

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю чотирьом українським телеканалам згадав слова "якогось політика" про те, що ситуація з коронавірусом в країні може повторити італійську, процитувавши самого себе.

Telegram-канал Інсайдер UA знайшов, чиї слова мав на увазі президент. Ним виявився сам Зеленський.

"До речі, я недавно дивився, хтось із політиків говорив: у нас буде те, що і в Італії. Хтось сказав. Ну це поверхнева людина", – заявив президент 22 жовтня.

Telegram-канал зробив ролик, в якому слідом за цими словами глави держави вставлений фрагмент його ексклюзивного спілкування з телеканалом "Україна", яке відбувалося 22 серпня, тобто двома місяцями раніше.

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії. Всі це знають", – сказав тоді глава Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом національним телеканалам, в якому обговорювалися найважливіші питання: від глобального виклику COVID-19 до боротьби з корупцією та тяжкостю реформування секторів.