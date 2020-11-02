Зеленський назвав умову розпуску Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що готовий розпустити Верховну Раду, якщо депутати не зможуть розв'язати "політичний колапс" із Конституційним Судом.

Про це Зеленський заявив увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, така відповідальність чекатиме нардепів у тому разі, якщо вони не підтримають законопроєкт про розпуск КСУ.

"Якщо це буде політичний колапс і конфлікт, якщо не буде підтримки у "Слуги народу" в суспільстві, вони повинні розуміти відповідальність... Ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом [через розпуск парламенту]", – заявив Зеленський.

Президент нагадав, що нардепи від "Слуги народу" потрапили у владу, зокрема, завдяки його популярності та рівню довіри серед українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL: