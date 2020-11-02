Зеленський назвав умову розпуску Верховної Ради
Президент України Володимир Зеленський натякнув, що готовий розпустити Верховну Раду, якщо депутати не зможуть розв'язати "політичний колапс" із Конституційним Судом.
Про це Зеленський заявив увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
За його словами, така відповідальність чекатиме нардепів у тому разі, якщо вони не підтримають законопроєкт про розпуск КСУ.
"Якщо це буде політичний колапс і конфлікт, якщо не буде підтримки у "Слуги народу" в суспільстві, вони повинні розуміти відповідальність... Ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом [через розпуск парламенту]", – заявив Зеленський.
Президент нагадав, що нардепи від "Слуги народу" потрапили у владу, зокрема, завдяки його популярності та рівню довіри серед українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій працюватиме.
Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави було зареєстровано на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.
Представник президента в КСУ Федір Веніславський відповів, що законопроєкт повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.
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