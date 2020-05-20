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20 травня • оновлено в 13:40
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Зеленський назвав умову розпуску парламенту

3.2т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не планує розпускати український парламент.

Про це він сказав на пресконференції про рік свого президентства, яка відбулася 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Поки партія" Слуга народу "буде голосувати за потрібні законопроєкти – я підтримуватиму її", – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент нагадав, що недавно в парламенті проголосували банківський закон. І тут підкреслив, мовляв, якщо нардепи раптом почнуть лобіювати чиїсь комерційні інтереси – він буде розпускати Верховну Раду.

Також Зеленський додав, що на виборах мера Києва підтримає кандидата саме від партії "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт із конституційного права Олександр Москалюк заявив, що президент України Володимир Зеленський може ініціювати дострокові вибори до Верховної Ради в кінці 2020-го або в 2021 році.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України президент
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