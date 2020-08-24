Зеленський назвав умову проведення великого військового параду в Україні

Зеленський пояснив, коли в Україні можна буде проводити великий військовий парад.

Президент Володимир Зеленський заявив, що великий військовий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Натомість нині, запевнив він, військова техніка має перебувати на сході, а не на урочистостях у Києві. Такою думкою глава держави поділився під час своєї промови до Дня Незалежності, 24 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні всім ветеранам, добровольцям і волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що танки, бронетранспортери, літаки ЗСУ не є атракціоном для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Президент додав, що нині ця техніка потрібна на сході держави й тільки так має бути, якщо українці поважають власну армію.

Натомість парад, пообіцяв гарант, в Україні обов'язково буде, але в майбутньому.

"Парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир. Ми зробимо великий парад усіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність", – запевнив Зеленський.

Слова президента про військовий парад – на відео з 33-ї хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців із нагоди 29-ї річниці незалежності України. У своїй промові на Софійській площі 24 серпня глава держави закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, як Україна відзначає 29-ту річницю незалежності.

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