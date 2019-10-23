Зеленський назвав умови зустрічі з Путіним

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, РФ, Німеччина, Франція) відбудеться лише після узгодження "формули Штайнмайера" і розведення сил в Золотому і Петровському.

Такі умови президент України Володимир Зеленський озвучив в інтерв'ю програмі "Сьогодні". Він нагадав, що після Станиці Луганської йдуть "підготовчі роботи" по ще двох ділянках фронту.

"Ми домовилися, що у нас повинна бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої "формули Штайнмайера" і коли у нас буде розведення на трьох ділянках", - сказав Зеленський.

"Там розведення не відбувається через порушення тиші, але я думаю, що все обов'язково станеться, і наступним кроком буде зустріч в "нормандському форматі". Інша інформація мені просто не відома", - заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також заявив, що військовий конфлікт на Донбасі можна завершити тільки за допомогою переговорів в "нормандському форматі", і Україна не піде на капітуляцію.

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