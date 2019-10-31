Зеленський назвав умови для зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", до якої входить також президент Росії Володимир Путін.
Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві в четвер, 31 жовтня.
"Для зустрічі в "нормандському форматі" були три умови: підтвердження тексту "формули Штайнмаєра" і розведення військ й Золотому й Петровському. Коли ми говоримо Золоте, ми маємо розуміти, що це Катеринівка, є п'ять ділянок Золотого, чотири з них контролюють українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці. Якщо все буде безпечно в Петровському протягом тижня, то 4 листопада ми маємо почати розведення в Петровському", – зазначив президент.
Путін і Зеленський
колаж
"Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть саміту в "нормандському форматі", – уточнив він.
Зеленський підкреслив, що головний результат – це домовленості про припинення війни.
Як писав OBOZREVATEL:
Володимир Зеленський мав зустрітися з Володимиром Путіним в рамках переговорів у "нормандському форматі" ще у вересні, однак саміт зірвався з вини Росії.
Згодом анонсувалося кілька різних дат. Але коли збереться "нормандська четвірка" і чи збереться взагалі – досі невідомо.
У Кремлі заявили, що головна умова проведення саміту – розведення сил на Донбасі.
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