Зеленський назвав умови для зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", до якої входить також президент Росії Володимир Путін.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві в четвер, 31 жовтня.

"Для зустрічі в "нормандському форматі" були три умови: підтвердження тексту "формули Штайнмаєра" і розведення військ й Золотому й Петровському. Коли ми говоримо Золоте, ми маємо розуміти, що це Катеринівка, є п'ять ділянок Золотого, чотири з них контролюють українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці. Якщо все буде безпечно в Петровському протягом тижня, то 4 листопада ми маємо почати розведення в Петровському", – зазначив президент.

Путін і Зеленський колаж

Новини Зеленський назвав дату початку розведення сил у Петрівському

"Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть саміту в "нормандському форматі", – уточнив він.

Зеленський підкреслив, що головний результат – це домовленості про припинення війни.

Як писав OBOZREVATEL:

Володимир Зеленський мав зустрітися з Володимиром Путіним в рамках переговорів у "нормандському форматі" ще у вересні, однак саміт зірвався з вини Росії.

Згодом анонсувалося кілька різних дат. Але коли збереться "нормандська четвірка" і чи збереться взагалі – досі невідомо.

У Кремлі заявили, що головна умова проведення саміту – розведення сил на Донбасі.

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