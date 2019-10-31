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31 жовтня • оновлено в 13:53
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/ Політика

Зеленський назвав умови для зустрічі з Путіним

1.6т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", до якої входить також президент Росії Володимир Путін.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві в четвер, 31 жовтня.

"Для зустрічі в "нормандському форматі" були три умови: підтвердження тексту "формули Штайнмаєра" і розведення військ й Золотому й Петровському. Коли ми говоримо Золоте, ми маємо розуміти, що це Катеринівка, є п'ять ділянок Золотого, чотири з них контролюють українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці. Якщо все буде безпечно в Петровському протягом тижня, то 4 листопада ми маємо почати розведення в Петровському", – зазначив президент.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

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"Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть саміту в "нормандському форматі", – уточнив він.

Зеленський підкреслив, що головний результат – це домовленості про припинення війни.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ты сначала нациков выгони с передка,они из одной избы в другую переехали и все дела,в буй не ставят Зелю,о чем с тобой говорить если ты ситуацию в свынарне не контролируешь?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ставлю один против десяти, что никакой встречи не будет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Заголовок такой, будто Зеленский Путину условия ставит. На самом деле он отчитывается о выполнении условий Путина
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бабаев Бабай, для нас Х.уйло - это просто Х.уйло!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Прокапало Ігор, И че? Сказочник Йенс для вас начальник,Путину это чмо словоблудливое в буй не упирался.
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