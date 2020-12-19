Зеленський назвав умови для зміни Конституції

Україна готова змінювати Конституцію в напрямі децентралізації згідно з Мінським угодами, але тільки не на умовах Росії.

Про це в інтерв'ю The New York Times розповів президент Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП. Гарант зазначив, що в ні угодах, ні в "нормандському форматі" нічого немає про членство України в НАТО.

"Стосовно змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з Мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, – тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден", – підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що Україна робить все зміни згідно "Мінську" в рамках децентралізації в Конституції.

"Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, – будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними ... Я це говорив Президенту Російської Федерації на зустрічі в Нормандському форматі. Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються", – пояснив він.

Президент підкреслив, що компроміси на переговорах – це нормально, адже без них війна не закінчиться.

"Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка. Логіка і результат", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія та США повинні домовлятися з Україною про мир на Донбасі.