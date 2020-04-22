Зеленський назвав свою головну помилку на посаді президента України

Кирило Лютий Політика 18:25, 22.04.2020

Володимир Зеленський вважає, що на посаді президента України був надмірно терплячим по відношенню до чиновників.

В інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського", який вийшов в ефір 22 квітня, він заявив, що був занадто ліберальним і слід було діяти більш жорстко.

"Я впевнений, що я витратив час на багатьох людей, будучи з ними занадто ліберальним. Знаходити підхід, в оточенні, ззовні, з деякими чиновниками. Я впевнений, що я витратив на них свій час. Нема про що говорити – вони незмінні. Я шкодую, що відразу не став більш жорстким", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський
скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що буде міняти склад Кабінету міністрів доти, поки не вийде зібрати "ідеальний уряд".

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