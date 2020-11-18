Президент обізвав опонентів "заразою": починають популярний серіал "У всьому винен Зеленський"

Президент України Володимир Зеленський висловився про своїх супротивників і політиків, які шкодять країні. Він порівняв їх із хворобами та пожартував, що країну обов'язково "вилікують від цієї зарази".

Про це глава держави, який заразився COVID-19, сказав у новому відеозверненні з лікарні "Феофанія" в Києві. Ролик був опублікований 18 листопада на Facebook-сторінці президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський сказав, що вірить: наступне відео він буде записувати вже не в лікарні, "а остаточно переможе "ковід", щоб повністю і з вашою підтримкою перемогти всі інші віруси і бактерії, які шкодять Україні вже так багато років поспіль".

Він продовжив, сказавши: "Прізвища цих недуг вам добре знайомі, і ми обов'язково вилікуємо Україну від всієї цієї зарази".

Глава країни висміяв його необґрунтовану критику, порівнявши її із серіалом.

"Очевидно, що кожна зараза сприйме ці слова на особистий рахунок. І на їх телеканалах активізується серіал під назвою "У всьому винен Зеленський". Дуже популярний, до речі, серіал", – пожартував президент.

Він додав, що саме через це вирішив зняти відео, в якому особисто розповідає про успіхи України.

Дивіться з 00:59:

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла про самопочуття Володимира Зеленського.

Раніше головний лікар "Феофанії" Ігор Семенов зазначив, що Зеленський знаходиться в лікарні на тих же умовах, що й інші пацієнти. Сума утримання президента така ж, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусом – в середньому 7,8 тис. грн у день.