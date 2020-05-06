Президент Володимир Зеленський розкритикував окремих українських політиків, заявивши, що в них сидить вірус "хитрозробленості".

Про це глава держави сказав у зверненні до народу від 6 травня, яке було оприлюднено пресслужбою президента (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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За словами Зеленського, "вірусом" деякі політики заражені з часів незалежності України. Вони намагаються встановити надумані бар'єри для регіональних партій, допустити чого не можна.

"Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Так, старі політики хочуть, незважаючи на політичну волю жителів області, "пролізти" в місцеві органи влади. Фактично ж – позбавити невеликі партії і безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще.

Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України. Тому жодних 2/3, 5% або інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "слуг народу", – наголосив президент, зазначивши, що він є гарантом цього конституційного права.

Зеленський також звернувся до "старих політиків", сказавши, що якщо ті не мають підтримки в якомусь регіоні, то потрібно міняти не виборче законодавство, а свої вчинки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив: місцеві вибори в Україні пройдуть у жовтні 2020 року. Це рішення ухвалить Верховна Рада в середині липня.