Зеленський назвав список 'довірених силовиків'

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив список керівних посад в силових структурах, які можна буде призначити тільки після узгодження з ним.
Про це йдеться в президентському указі №774 / 2019 від 25 жовтня. У списку вказані керівники Міністерства оборони, ВСУ, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки.
Зокрема, тепер в Нацгвардії повинні бути узгоджені президентом кандидатури начальників управлінь Головного управління та начальники територіальних управлінь НГУ. При цьому в Державній прикордонній службі главою держави повинні бути узгоджені кандидатури на посади директорів департаментів адміністрації ДПСУ та начальники регіональних управлінь.
Крім того, в СБУ із Зеленським повинні бути узгоджені кандидатури начальників і директорів департаментів Центрального управління СБУ, начальників головних управлінь та управлінь Центрального управління СБУ. У Службі зовнішньої розвідки погодженню з президентом підлягають кандидатури директорів департаментів СВР.
1. Міністерство оборони України:
перший заступник, заступники міністра оборони України;
головний інспектор Міністерства оборони України;
директори департаментів Міністерства оборони України;
перший заступник, заступники начальників Головного управління розвідки Міністерства оборони України, директори департаментів – заступники начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
директори департаментів Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
перші заступники, заступники начальника Генерального штабу Збройних сил України, начальники Головних управлінь – заступники начальника Генерального штабу Збройних сил України;
начальники Головних управлінь Генерального штабу Збройних сил України;
начальники Головних управлінь Збройних сил України;
начальник Військової служби правопорядку у Збройних силах України – начальник Головного управління;
начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) – військовий комендант міста Києва;
командувач Сил логістики Збройних сил України;
заступники командувачів видів Збройних сил України;
командувачі військ оперативних командувань;
командувач морської піхоти;
начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
аташе з питань оборони, представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України.
2. Національна гвардія України:
начальники управлінь Головного управління Національної гвардії України;
начальники територіальних управлінь Національної гвардії України;
начальник Національної академії Національної гвардії України.
3. Державна прикордонна служба України:
директора департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України;
начальники регіональних управлінь Державної прикордонної служби України;
ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького.
4. Служба безпеки України:
начальники, директори департаментів Центрального управління Служби безпеки України (крім посад, що заміщуються особами, які призначаються президентом України);
начальники головних управлінь, управлінь Центрального управління Служби безпеки України (крім посад, що заміщуються особами, які призначаються президентом України).
5. Служба зовнішньої розвідки України:
директори департаментів Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Володимир Зеленський призначив особистого уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
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