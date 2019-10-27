Зеленський назвав список 'довірених силовиків'

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив список керівних посад в силових структурах, які можна буде призначити тільки після узгодження з ним.

Про це йдеться в президентському указі №774 / 2019 від 25 жовтня. У списку вказані керівники Міністерства оборони, ВСУ, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки.

Зокрема, тепер в Нацгвардії повинні бути узгоджені президентом кандидатури начальників управлінь Головного управління та начальники територіальних управлінь НГУ. При цьому в Державній прикордонній службі главою держави повинні бути узгоджені кандидатури на посади директорів департаментів адміністрації ДПСУ та начальники регіональних управлінь.

Крім того, в СБУ із Зеленським повинні бути узгоджені кандидатури начальників і директорів департаментів Центрального управління СБУ, начальників головних управлінь та управлінь Центрального управління СБУ. У Службі зовнішньої розвідки погодженню з президентом підлягають кандидатури директорів департаментів СВР.

1. Міністерство оборони України:

перший заступник, заступники міністра оборони України;

головний інспектор Міністерства оборони України;

директори департаментів Міністерства оборони України;

перший заступник, заступники начальників Головного управління розвідки Міністерства оборони України, директори департаментів – заступники начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

директори департаментів Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

перші заступники, заступники начальника Генерального штабу Збройних сил України, начальники Головних управлінь – заступники начальника Генерального штабу Збройних сил України;

начальники Головних управлінь Генерального штабу Збройних сил України;

начальники Головних управлінь Збройних сил України;

начальник Військової служби правопорядку у Збройних силах України – начальник Головного управління;

начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) – військовий комендант міста Києва;

командувач Сил логістики Збройних сил України;

заступники командувачів видів Збройних сил України;

командувачі військ оперативних командувань;

командувач морської піхоти;

начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

аташе з питань оборони, представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України.

2. Національна гвардія України:

начальники управлінь Головного управління Національної гвардії України;

начальники територіальних управлінь Національної гвардії України;

начальник Національної академії Національної гвардії України.

3. Державна прикордонна служба України:

директора департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України;

начальники регіональних управлінь Державної прикордонної служби України;

ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького.

4. Служба безпеки України:

начальники, директори департаментів Центрального управління Служби безпеки України (крім посад, що заміщуються особами, які призначаються президентом України);

начальники головних управлінь, управлінь Центрального управління Служби безпеки України (крім посад, що заміщуються особами, які призначаються президентом України).

5. Служба зовнішньої розвідки України:

директори департаментів Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Володимир Зеленський призначив особистого уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

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