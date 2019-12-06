"Хочеться вірити!" Зеленський назвав головне очікування від зустрічі "нормандії"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в сильній позиції на саміті в "нормандському форматі у Франції, який заплановано на 9 грудня.

Про це український лідер сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він звернув увагу на те, що Україна вже досягла в переговорному процесі з російською стороною, зокрема, розведення сил та засобів на Донбасі й обміну полоненими і політв'язнями.

Володимир Зеленський Скрін відео

"Я нічого не боюся... 20 разів говорили про те, що буде припинений вогонь і 20 разів це закінчилося нічим. Тому для мене найголовніше не те, з чим я поїду [на саміт], а результат, з чим я повернуся додому в рідну Україну", – підкреслив Зеленський.

Він також розповів, на що особливо буде звертати увагу на зустрічі. "Я хочу точно розуміти, що якщо ми йдемо по "Мінську", то – обмін (скільки, "всіх на всіх", тому що ви знаєте, там є списки узгоджених і не узгоджених, скільки людей ми можемо повернути додому і коли). Друге питання – хто несе відповідальність за [зрив] припинення вогню", – сказав президент.

"Мені дуже хочеться вірити, що і Німеччина, і Франція будуть нас підтримувати", – додав він.

Зеленський зазначив, що хоче повернутися із зустрічі з "конкретним результатом". "Але зустріч – вже перемога, адже з 2016 року не було діалогу, а значить не було навіть можливості говорити про припинення війни", – нагадав він.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін планує провести 9 грудня в Парижі окрему зустріч з лідером України Володимиром Зеленським.

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