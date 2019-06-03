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Зеленський назвав нового представника України в Контактній групі по Донбасу

4.1тЧитати матеріал російською

Другий президент України Леонід Кучма знову буде представляти Україну в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві у понеділок, 3 липня (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"5 червня буде перша зустріч Тристоронньої групи на чолі з Леонідом Даниловичем Кучмою", - сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот відео

Зеленський підкреслив, що на засіданні будуть озвучені конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Є вже конкретні пропозиції ... Я хочу, щоб всі ці пропозиції були визначені зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", - заявив він.

Президент додав, що зустрічався з партнерами з США, Франції, Німеччини, з іншими партнерами по ЄС. "Ми обговорювали питання припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція - це відновлення наших переговорів у нормандському форматі. Це і розблокування мінського процесу", - зазначив він.

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У свою чергу Кучма заявив, що не міг не погодитися з пропозицією Зеленського.

"Я завжди звик у своєму житті приймати рішення і виконувати їх. Зустріч з президентом показала, що у мене є така можливість - зробити свій внесок. Я говорив, що не можу працювати весільним генералом. Сьогодні є можливість працювати на благо України", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня 2018 року Кучма офіційно пішов з поста представника України в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, його замінив Руслан Демченко.

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Особи
Леонід КучмаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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