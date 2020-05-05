Зеленський назвав нових перемовників щодо Донбасу, серед них Резніков, Мережко та Поліщук

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в указі глави держави від 5 травня 2020 року. Очолює делегацію президент України 1994-2005 років Леонід Кучма.

До її складу також увійшли: віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації).

Володимир Зеленський Delo.ua

Заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко буде представницею України в робочій підгрупі ТКГ із соціально-економічних питань; голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін – представник України в робочій підгрупі з політичних питань; заступник міністра оборони України Олександр Поліщук – представник України в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова – представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань.

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше планував провести переговори з Володимиром Путіним у "нормандському форматі" наприкінці квітня.

9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!