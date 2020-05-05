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5 травня • оновлено в 18:17
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Зеленський назвав нових перемовників щодо Донбасу, серед них Резніков, Мережко та Поліщук

3.4т
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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в указі глави держави від 5 травня 2020 року. Очолює делегацію президент України 1994-2005 років Леонід Кучма.

До її складу також увійшли: віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Delo.ua

Заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко буде представницею України в робочій підгрупі ТКГ із соціально-економічних питань; голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін – представник України в робочій підгрупі з політичних питань; заступник міністра оборони України Олександр Поліщук – представник України в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова – представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань.

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше планував провести переговори з Володимиром Путіним у "нормандському форматі" наприкінці квітня.

9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Зеленський Олексій Резніков Олександр Мережко
Місце
Україна
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"Руководить - не руками водить"!)))
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