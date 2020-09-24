Зеленський озвучив наступні кроки для миру на Донбасі

Наступними кроками до встановлення миру на Донбасі має стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій і повернення контролю над державним кордоном.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ще одним кроком, за його словами, має стати відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зеленський наголосив, що за останній рік Україні вдалося розблокувати діалог щодо відновлення миру на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, щодо режиму припинення вогню.

"Безперечно, за останній рік ми довели, що Україна справді хоче миру. Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн "нормандського формату", досягли істотного прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб. А з 27 липня розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, незважаючи на спроби його зірвати, все ж дає надію на досягнення стабільної "тиші". І вона вкрай необхідна, щоб продовжити рух на шляху до миру", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з главою РФ Володимиром Путіним.