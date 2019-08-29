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Зеленський назвав найголовніше завдання нової Ради

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Одне з головних завдань Верховної Рада України нового скликання – це зміцнення нацбезпеки і оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Росією Криму.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого позачергового послання до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Найголовніше завдання, яке стоїть перед вами, зміцнення національної безпеки і оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Російською Федерацією Криму", – звернувся глава держави до нардепів.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Вести"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранця принесли урочисту присягу і отримали мандати. До порядку денного першого засідання включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарії.

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Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І що на це скажуть порохоботи?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина богата на долболобов, это все знают. Непонятно лишь их непреодолимое желание скакать на одних и тех же граблях.
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