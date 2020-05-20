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20 травня • оновлено в 13:40
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Зеленський назвав мера Черкас Бондаренка "бандитом"

15.7т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не сяде за один стіл" із мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом".

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками року президентства.

"Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду. Його вибрали – це народ, це право народу України, будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете", – сказав гарант.

Зеленський і Бондаренко

Зеленський і Бондаренко

Зеленський наголосив, що мер Черкас поводився некоректно, і вважає його поведінку популізмом і політичною боротьбою. Він додав, що Бондаренко не звертався до влади по допомогу місту.

"Де його особисті гроші, за які він купив і повністю заповнив аптеки та лікарні свого міста? Я розумію, всім мерам важко. Але вибачте – це популізм, мало того, на чому? На кількості смертей через коронавірус? Це якась політична боротьба, із ким він бореться?" – сказав президент.

Зеленський акцентував, що були збори з головами ОДА та мерами, де обговорювалася допомога під час пандемії COVID-19.

"Кожна людина з мерів, кожен губернатор, всі ставили запитання, казали: нам треба це, це, тут ви робите неправильно... Тут людина просто вийшла раптом. А де ти був?" – підсумував президент.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особи
Володимир Зеленський Анатолій Бондаренко
Місце
Україна
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