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20 травня • оновлено в 15:10
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Зеленський назвав мера Черкас "бандитом": той влаштував "розбірки"

13.4т
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Мер Черкас Анатолій Бондаренко відповів президенту України Володимиру Зеленському на слова про "бандита" та кримінальні провадження.

Своє відеозвернення глава міста опублікував в Facebook. Бондаренко сказав, що кримінальні справи проти нього порушені за його політичну діяльність.

"Ви говорите, що я мер-бандит? Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мої політичну діяльність. В тому числі і за те, щоб ви стали президентом. Скільки б ви привітів не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах в Черкассах робити нічого. Хоч і ви і розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо!" – повідомив він.

Анатолій Бондаренко

Анатолій Бондаренко

Також мер задався питанням, де був Зеленський в 2014 році.

"Хотів би вас запитати, де ви були в 2013 і 2014 роках, коли я був на Майдані, боровся на незалежність українського народу, коли витанцювали на корпоративах?" – додав Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що не "сяде за один стіл " з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Анатолій Бондаренко Володимир Зеленський
Місце
Україна Черкаси
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