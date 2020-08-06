Зеленський назвав Кравчука і Фокіна "дуже потужною групою" в ТКГ щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента Леоніда Кравчука та першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як сказав він на брифінгу в Часовому Яру Донецької області, було кілька кандидатур на посаду глави української делегації в ТКГ, але найкраще підходив Кравчук.

"Я вважаю, що очолювати групу має потужна, мудра, освічена людина, яка здобула авторитет у всій Україні і в окупованій частині. Це дуже важливо для голови ТКГ", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що, крім Кравчука і Фокіна, в групу ввійдуть віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков і радник президента Руслан Демченко.

"Тобто у нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей", – зазначив президент.

При цьому він подякував попередньому голові української делегації в ТКГ Леоніду Кучмі за його роботу.

"Я Кучмі вдячний за складну роботу, він справді втомився. Тут немає інших причин. Ми йому вдячні і запросили Леоніда Макаровича", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук заявив, що зупинити війну на Донбасі – непросто, оскільки багато терористів воюють там за гроші. За його словами, українська сторона в ТКГ повинна постійно вносити пропозиції щодо врегулювання конфлікту на сході України, а також бути здатною до переговорів, компромісів, пропозицій і поступок.