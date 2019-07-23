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"Крутий фахівець!" Зеленський назвав ім'я можливого генпрокурора

7.9т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що заступник глави його офісу Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

Про це він повідомив журналістам після завершення брифінгу в Києві 23 липня.

"Це один з варіантів, один з претендентів. З самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка крутий фахівець, я бачу його одним з претендентів", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Апостроф"

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Громадське

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Особи
Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Будет символично, если первым из «папередников» посадят генпрокурора Луценко.
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