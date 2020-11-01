Зеленський назвав, хто стоїть за рішеннями КСУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за скандальними рішеннями Конституційного суду стоять "російські маріонетки" і "деякі українські олігархи", які відчувають загрозу з боку антікоррупіонних органів.

Про це глава держави написав у своїй статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення" для Financial Times, передає "Європейська правда".

"Вони виступають проти інтеграції в Євросоюз і НАТО, співпраці України з Міжнародним валютним фондом і суспільства, де діють правила, від яких виграють 99 відсотків, а не лише 1 відсоток", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що на Україну нападають зараз не тільки ззовні, а й усередині країни, але вона буде чинити опір.

"Ці рішення є частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб підірвати верховенство права, відкотити назад прогрес, досягнутий в боротьбі з корупцією, послабити наше суспільство і економіку, і зупинити євроатлантичну інтеграцію України", – зазначив глава держави.

За словами президента, його турбує те, що розгляду КСУ чекає ще низка подань "від проросійських депутатів і інших, підтримуваних олігархами", і вони також можуть скасувати досягнення в ключових реформах – щодо банківської системи і Вищого антикорупційного суду.

Зеленський також закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі конституційної кризи.

"Я закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці і зірвати його", – підкреслив глава уряду.

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