Зеленський назвав головне досягнення за 100 днів

Володимир Зеленський вважає своїм головним досягненням на посаді президента України те, що він "не втратив обличчя".

Про це він заявив в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану в суботу, 31 серпня.

"Зміни є, але я залишився точно людиною, і мене не зламали речі, які з'являються у людини, яка має таку посаду", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому інтерв'ю Зеленський також сказав, коли в Україні почнуться посадки топ-корупціонерів.

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