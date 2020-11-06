Зеленський назвав дату зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки"

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада в режимі відеоконференції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Луганській області. За його словами, там обговорять план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, запропонований Україною.

Він висловив надію, що роботу Тристоронньої контактної групи буде розблоковано.

"І у нас підготовлено інформацію, що 13 листопада відбудеться відеозв'язок радників "нормандської четвірки", на якому будуть проговорюватися всі майбутні кроки. А майбутнє в нас тільки одне – відновлення територіальної цілісності України, повне припинення вогню", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.