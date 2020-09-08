Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" відбудеться в п'ятницю, 11 вересня, у Берліні.

Про це він сказав на брифінгу під час робочої поїздки в Сумську область, який транслював у YouTube Офіс президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас має бути засідання радників "нормандського формату" 11 вересня. Очікуємо там певних пропозицій і рішень", – зазначив Зеленський.

Додамо, що напередодні глава Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" пройде за графіком. Зокрема, українську сторону на ній має представляти глава Офісу президента Андрій Єрмак, а російську – заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

Одним із питань, яке на ній порушать, буде загибель українських військових під час перемир'я на Донбасі.

Пізніше росЗМІ з посиланням на джерела в російській делегації повідомили, що Козак візьме участь у "нормандській зустрічі" політрадників у Берліні 11 вересня.

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