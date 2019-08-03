Зеленський назвав дату та місце зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з главою США Дональдом Трампом у вересні.
Подію анонсував сам український лідер у суботу, 3 серпня, під час візиту до Трускавця, передає "Інтерфакс".
"Повинна бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав він.
Зеленський і Трамп
Колаж
Нагадаємо:
Раніше Володимир Зеленський і Дональд Трамп знайшли спільну мову під час телефонної розмови, в ході якого український глава отримав запрошення відвідати Білий дім.
25 липня Трамп також провів телефонну розмову із Зеленським. Перший привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів. Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу".
Крім того, польський віце-прем'єр Яцек Сасіна заявив, що зустріч Трампа і Зеленського може відбутися 31 серпня в Польщі.
Як писав OBOZREVATEL, у Трускавці, де підійшло до кінця тижневе навчання майбутніх нардепів від партії "Слуга народу", 3 серпня посилили заходи безпеки через приїзд Володимира Зеленського.
Там президент дав коментар журналістам щодо відставки глави його Офісу Андрія Богдана.
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