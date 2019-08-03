Зеленський назвав дату та місце зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з главою США Дональдом Трампом у вересні.

Подію анонсував сам український лідер у суботу, 3 серпня, під час візиту до Трускавця, передає "Інтерфакс".

"Повинна бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав він.

Зеленський і Трамп Колаж

Нагадаємо:

Раніше Володимир Зеленський і Дональд Трамп знайшли спільну мову під час телефонної розмови, в ході якого український глава отримав запрошення відвідати Білий дім.

25 липня Трамп також провів телефонну розмову із Зеленським. Перший привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів. Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу".

Крім того, польський віце-прем'єр Яцек Сасіна заявив, що зустріч Трампа і Зеленського може відбутися 31 серпня в Польщі.

Як писав OBOZREVATEL, у Трускавці, де підійшло до кінця тижневе навчання майбутніх нардепів від партії "Слуга народу", 3 серпня посилили заходи безпеки через приїзд Володимира Зеленського.

Там президент дав коментар журналістам щодо відставки глави його Офісу Андрія Богдана.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!