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31 жовтня • оновлено в 12:16
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Зеленський назвав дату початку розведення сил в Петрівському

1.9т Читати матеріал російською

Україна готова почати розведення сил і засобів на ділянці в Петрівському 4 листопада за умови, що обстрілів тут не буде протягом тижня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференскіі з главою НАТО Йенсом Столтенбергом. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану).

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"Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (Золотому – ред.), якщо буде все безпечно в Петровському протягом тижня, то 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петровському", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Україна і "Л/ДНР" почали розведення військ в Золотому. Поcле цього планують організувати такий же процес і в Петровському.

Також стало відомо, що за умови повного припинення вогню на Донбасі українські військові можуть розвести сили і засоби в 35 населених пунктах, що істотно збільшить "сіру зону".

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Это уже пятая дата.Завтра правосек пульнет из автомата,опять перенос.
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Мир Миру
Мир Миру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов заявила, что международному сообществу нужно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил на Донбассе.
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