Зеленський назвав дату початку розведення сил в Петрівському

Україна готова почати розведення сил і засобів на ділянці в Петрівському 4 листопада за умови, що обстрілів тут не буде протягом тижня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференскіі з главою НАТО Йенсом Столтенбергом. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану).

"Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (Золотому – ред.), якщо буде все безпечно в Петровському протягом тижня, то 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петровському", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Україна і "Л/ДНР" почали розведення військ в Золотому. Поcле цього планують організувати такий же процес і в Петровському.

Також стало відомо, що за умови повного припинення вогню на Донбасі українські військові можуть розвести сили і засоби в 35 населених пунктах, що істотно збільшить "сіру зону".

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