Зеленський назвав дату 'нормандської' зустрічі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч радників глав "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі відбудеться 28 серпня.

Про це він заявив уінтерв'ю телеканалу "Україна 24". Президент зазначив, що після неї також запланована зустріч на рівні глав МЗС.

"Домовилися на кінець серпня, 28 числа. Потім, я вважаю, повинна ще бути зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" і потім зустріч лідерів", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в коментарі OBOZREVATEL Сергій Гармаш, залучений до роботи Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) українською стороною в якості представника ОРДО, говорив, що зустріч радників в рамках Нормандського формату для переговорів по Донбасу може відбутися 28 серпня.

За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони візьме голова Офісу президента Андрій Єрмак, а з боку РФ – заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Пізніше цю інформацію підтвердив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак направив лист раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку), в якому заявив про безглуздість переговорів по Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитися від них.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цей лист "тонкою політичною грою", за допомогою якої Росія намагається посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у "нормандському форматі".

Пізніше у президента РФ Володимира Путіна порозумілися з приводу листа Козака.

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