Президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до виключенню з фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса.

Про це глава держави сказав в середу, 2 вересня, на брифінгу під час поїздки в Харківську область. При цьому він натякнув, що Лерос можливо "хабарник і зрадник".

"У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни, мені все одно, з якої вони партії. Я досить відповів?" – коротко відповів Зеленський.

У свою чергу Лерос відповів президенту, що ніколи не був чиновником, і хабарів не отримував.

Зеленський натякнув, що Лерос "хабарник і зрадник країни"

Нагадаємо, що "слуга народу" Гео Лерос з трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.

Після виступу нардепа в Раді, в "Слугу народу" почали збирати підписи за його виключення з фракції. За підсумками збору підписів, нардепа виключили з членів парламентської фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили з "Слуги народу".

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