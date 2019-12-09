Зеленський націлився на крісло Путіна: спливло курйозне відео з "нормандського саміту"

Президент України Володимир Зеленський хотів сісти на місце глави РФ Володимира Путіна.
Курйозний епізод стався під час розсаджування за стіл переговорів "нормандської четвірки" в Єлисейському палаці.
Зеленський підійшов до крісла Путіна і ледь не сів на нього, але лідер Франції Еммануель Макрон підказав українському президенту, що його місце знаходиться навпроти росіянина.
Путін, Меркель, Макрон, Зеленський: У Парижі почалася зустріч у "нормандському форматі" pic.twitter.com/WYzclbdNb4- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019
Зеленський на "нормандському саміті"
офіс президента
Як писав OBOZREVATEL, Зеленський публічно не потиснув руку Путіну на зустрічі в Парижі. Однак Кремль наполягає на протилежному.
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