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9 грудня • оновлено в 20:52
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Зеленський націлився на крісло Путіна: спливло курйозне відео з "нормандського саміту"

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Президент України Володимир Зеленський хотів сісти на місце глави РФ Володимира Путіна.

Курйозний епізод стався під час розсаджування за стіл переговорів "нормандської четвірки" в Єлисейському палаці.

Зеленський підійшов до крісла Путіна і ледь не сів на нього, але лідер Франції Еммануель Макрон підказав українському президенту, що його місце знаходиться навпроти росіянина.

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Зеленський на "нормандському саміті"

Зеленський на "нормандському саміті"

офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський публічно не потиснув руку Путіну на зустрічі в Парижі. Однак Кремль наполягає на протилежному.

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Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Макрон феерично в жесткой форме поставил Зе на место.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обратите внимание на лабутены Зе. На видео с этой встречи хорошо видно размер каблуков.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зеленский подошел к креслу Путина и едва ли не сел на него, но лидер Франции Эммануэль Макрон подсказал украинскому президенту, что его место находится на параше..
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