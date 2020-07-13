Зеленський наполіг на підвищенні штрафів за п'яне водіння: Раду зберуть на позачергове голосування

Президент України Володимир Зеленський наполіг на законопроєкті, який посилить відповідальність за скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Про це гарант повідомив під час наради з членами Кабміну, передає пресслужба ОПУ. Глава МВС Арсен Аваков нагадав, що на розгляді у парламенті перебуває проєкт закону № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху"

Згідно з розпорядженням, яке з'явилося на сайті ВР, голова парламенту Дмитро Разумков скликав позачергове пленарне засідання.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, на якому розглянути проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", – йдеться у документі.

Адміністративне покарання

Згідно з текстом законопроєкту, МВС пропонує збільшити штрафи за такі порушення:

За порушення користування ременями безпеки або мотошоломами штраф збільшиться з 51 грн до 510 грн.

За керування незареєстрованим авто або неправильну експлуатацію номерного знака – штраф 510 грн. Повторне порушення карається штрафом 680 грн або громадськими роботами на термін від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Перевищення швидкості руху більш ніж на 50 км/год – 3400 грн.

Розмова по телефону за кермом (відволікання на засоби зв'язку) – 510 грн.

За порушення вимог дорожніх знаків та розмітки – 255 грн

За порушення правил перевезення вантажів – 255 грн

За ненадання пішоходам переваги в русі на нерегульованих переходах – 255 грн

За їзду по тротуарах і пішохідних доріжках – 255 грн.

Ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам і аварійно-рятувальним службам – 680 грн. Якщо порушення викликало аварійну обстановку, то штраф зросте до 3400 грн або позбавлення права керування на термін від 6 місяців до 1 року.

За залишення місця ДТП – штраф 3400 грн або позбавлення права керування авто на термін 6 місяців або адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб.

За керування авто без (електронного) водійського посвідчення і страхового поліса та інших документів – штраф 425 грн.

За передачу управління авто особою, яка не має права ним керувати – 3400 грн.

За керування авто особою, яка була позбавлена такого права – до 20 400 грн з позбавленням права керувати авто на термін від 3 до 5 років і з оплатним вилученням такого засобу чи без такого.

За керування авто у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння чи під впливом ліків – штраф для водія: 10 200 грн з позбавленням права керування на 1 рік.

За повторне порушення протягом року – штраф 20 400 грн з позбавленням права керувати на 3 роки або адміністративний арешт на 10 діб із позбавленням права керувати на 3 роки. За такі самі дії, вчинені особою двічі протягом року – штраф 40 800 грн із позбавленням права керувати на 10 років або адміністративний арешт на термін 15 діб із позбавленням права керувати на 10 років.

Також вводиться відповідальність для інших осіб за вживання алкоголю після ДТП або після того, як авто було зупинено на вимогу поліцейського до проведення огляду або до ухвалення рішення про звільнення від його проведення – штраф 20 400 грн з оплатним вилученням авто чи без такого або адміністративний арешт на термін 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Кримінальна відповідальність

Законопроєкт №2695 значно посилює кримінальну відповідальність:

У разі порушення правил дорожнього руху, що привели до тілесних ушкоджень середньої важкості – штраф від 51 тисячі грн до 85 тисячі грн або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на термін до 3 років із позбавленням права керувати транспортним засобом на термін від 3 до 5 років.

Ті самі дії, вчинені у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння – позбавлення волі на термін до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від 3 до 5 років.

Порушення, що спричинили смерть особи або заподіяли тяжке тілесне ушкодження – позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від 5 до 8 років.

Порушення, що спричинили загибель кількох осіб – позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права керувати авто на термін від 6 до 8 років.

Ті самі дії, вчинені у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння – позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із позбавленням права керувати авто на термін від 7 до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасував кримінальну відповідальність за п'яне водіння.