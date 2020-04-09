Зеленський наполегливо закликав українців дотримуватися карантину на Великдень

Тимур Григоренко Політика 14:04, 9.04.2020 Оновлено: 15:59, 9.04.2020

Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися карантину на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

Гарант зазначив, що в цьому році богослужіння в церкві можна буде подивитися в трансляції, повідомляє пресслужба ОПУ.

На нараді з урядом пролунало, що до 70% громадян України підтримують заходи карантину і тільки 3% збираються відвідати церкву.

Володимир Зеленський

"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян усвідомлюють високий ризик епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку", – розповів Зеленський.

Зазначається, що "Укрпошта" приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок, щоб українці не відвідували церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко закликав містян залишитися вдома у Вербну неділю та на Великдень і не відвідувати церкву.

При цьому Кличко зазначив, що у столиці не заборонятимуть відвідування храмів на Великдень, незважаючи на введений по всій країні посилений карантин.

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