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9 квітня • оновлено в 17:26
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Зеленський наполегливо закликав українців дотримуватися карантину на Великдень

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Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися карантину на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

Гарант зазначив, що в цьому році богослужіння в церкві можна буде подивитися в трансляції, повідомляє пресслужба ОПУ.

На нараді з урядом пролунало, що до 70% громадян України підтримують заходи карантину і тільки 3% збираються відвідати церкву.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян усвідомлюють високий ризик епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку", – розповів Зеленський.

Зазначається, що "Укрпошта" приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок, щоб українці не відвідували церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко закликав містян залишитися вдома у Вербну неділю та на Великдень і не відвідувати церкву.

При цьому Кличко зазначив, що у столиці не заборонятимуть відвідування храмів на Великдень, незважаючи на введений по всій країні посилений карантин.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Великдень
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Укрпошта
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если в Москве во время карантина разрешили работать салонам красоты, то в Киеве - ломбардам. И мы после этого не один народ?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему украинцам так трудно сделать тест на коронавирус? -Потому что Минздрав далеко не всех посылает на три буквы – ПЦР.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленскому сделали тест на коронавирус. Результат – здоров, как Коломойский, в том смысле, что здоров врать.
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