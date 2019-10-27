В последнее время в мой адрес стали приходить вопросы, касающиеся моей якобы поддержки В.Зеленского в ходе президентских выборов в Украине. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.

А какого же рожна вы так агитировали за Зеленского? Неужели это было непонятно с самого начала, блин?

Андрей Николаевич, означает ли все изложенное, что Вы и многие другие ошибались в оценке В.Зеленского, данной ему перед выборами? И не значит ли это, что П.Порошенко, несмотря на всех своих свинарчуков, был бы меньшим злом для Украины?

Интересно узнать, по-прежнему ли считает А.Илларионов президента Зеленского таланливым? Свою позицию нужно прояснять, если она меняется, и подтверждать в случае ее неизменности. Честность нужна во всем.

То, что избрание Зеленского ведет к развалу Украины, было ясно с самого начала появления этого персонажа. И то, что АИ вместе со своим соратником Гордоном, усиленно прикладывали свои усилия к избранию клоуна – это тоже очевидно. В какой игре вы замешаны, уважаемый АИ?

Хммм...

Как говорится, недоумению моему нет предела...

Казалось бы, все мои тексты, выступления, интервью собраны в этом блоге, для удобства пользователей снабжены тэгами, классифицированы. Все мои заявления и утверждения легко найти и проверить – чтобы не делать относительно них неадекватных заключений и не задавать себе и другим нелепых вопросов.

Тем не менее, поскольку такие вопросы появились, то для тех, кто не смог разобраться в проблеме, ниже привожу мои ответы на заданные вопросы.

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1. Вопрос: Как я "агитировал" за Зеленского?

Ответ: Никак.

Приглашаю всех желающих внимательно посмотреть и прочитать все сказанное и написанное мной по данной проблеме. До 1 апреля 2019 года, до завершения первого тура президентских выборов в Украине, я не только не "агитировал" за Зеленского, но и сама фамилия "Зеленский" мною публично не упоминалась ни разу. От слова "совсем".

Мой первый комментарий об украинской президентской кампании 2019 года появился лишь утром 1 апреля, когда стали известны результаты первого тура, и был посвящен их анализу. Как известно, тогда Зеленский опередил Порошенко почти вдвое и тем самым практически уже предопределил свою победу и во втором туре выборов. Уже только поэтому к результатам выборов как в первом туре, так и во втором туре автор данных строк не имел никакого отношения.

В последующие три недели до второго тура выборов (1-21 апреля) ХЭБ трижды публиковал в этом блоге опросы общественного мнения, подготовленные украинскими социологическими центрами:

Прогноз на второй тур: 71% против 29%

Второй прогноз на второй тур: 72% против 25%

Интрига с украинскими опросами на фоне чувства изумления,

а также дважды – информацию о дебатах между кандидатами, не высказывая своего отношения к кандидатам.

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При этом мною отмечались как рост общественной поддержки Зеленского (до 71-72%), так и объявленное Порошенко якобы падение этой поддержки (чуть ли не до 60%). Что можно было бы – при наличии такого желания – интерпретировать как поддержку то ли одного, то ли другого кандидата. На самом деле, естественно, не было ни того, ни другого. А было желание донести до заинтересованной русскоязычной аудитории детали проведения выборов в близкой и относительно свободной стране.

В комментах к одному из постов, а затем и в П.С. к нему, мне, к изумлению своему, пришлось разъяснять свою позицию, какую я занимал тогда, и какую разделяю и сегодня.

П.С. Пояснения, оказавшиеся необходимыми для некоторых читателей:

Удивительно, что ни данный Анонимус, ни, возможно, некоторые другие читатели этого блога не понял(и), что:

1. ХЭБ не поддерживает ни Зеленского, ни Порошенко – ни навязчиво, ни ненавязчиво, никого, никак.

2. ХЭБу невероятно интересна сама процедура относительно свободных выборов, проходящих сейчас в Украине.

3. ХЭБ поражен прогрессом в деле институционального строительства в Украине, вот уже в пятый раз за последние 28 лет готовящейся к передаче высшей государственной власти в стране оппозиционному политику.

4. ХЭБ пользуется открывающейся перед нашими глазами возможностью, чтобы поделиться с читателями этого блога чувством изумления от масштабов институционального прогресса в Украине и от глубины институциональной отсталости и темпов институциональной деградации родной ХЭБу России по сравнению с соседней Украиной. В особенности на фоне того, что три десятилетия тому назад в институциональном плане Украина от России мало чем отличалась. А если и отличалась, то лишь в худшую сторону.

5. Тем самым ХЭБ приглашает читателей задуматься и поделиться своими соображениями по вопросу о том, почему Украина – при всех имеющихся у нее бесконечных проблемах – смогла за эти годы сделать то, чего не смогла сделать Россия. И что и как предстоит сделать России, чтобы пусть лет через 30 постараться приблизиться хотя бы к нынешнему уровню институционального развития Украины.

Лишь утром 20 апреля, когда итоги предстоящего второго тура выборов стали уже совершенно очевидными, ХЭБ позволил себя личную оценку прошедших накануне дебатов между кандидатами:

Вообще-то это полный разгром Порошенко.

Порошенко к дебатам оказался совершенно не готов.

Во время дебатов он неоднократно лгал.

И в итоге совершенно заслуженно жалко провалился.

Символ и этих дебатов и всех пяти порошенковских лет — Зеленский и Порошенко, стоящие на коленях: Зеленский — лицом к украинцам, Порошенко — спиной к ним.

Если кто-то из читателей полагает, что эти пять предложений, появившиеся в этом блоге утром 20 апреля, решили судьбу украинских президентских выборов и определили, кто именно станет президентом Украины в 2019 году, то я сильно затрудняюсь с советом, что в принципе может помочь такому читателю.

2. Вопрос: Как я "ошибался" в оценке В.Зеленского, данной ему перед выборами?

Ответ: Никак.

Как уже было сказано выше, до первого тура президентских выборов, т.е. перед выборами, никаких оценок Зеленскому мной не давалось. От слова "совсем". Первая оценка, какая была дана мной, появилась на следующее утро после первого тура, 1 апреля. Вот, что было сказано мной о Зеленском:

1. Владимир Зеленский, начавший открытую часть своей предвыборной кампании три месяца тому назад, лидирует с примерно 30% голосов.

6. Итоги битвы, разворачивающейся между В.Зеленским и П.Порошенко, несмотря на заметный разрыв между ними в первом туре являются далеко не предопределенными.

8. По сравнению с ним (Порошенко) Зеленский – совершеннейший новичок в политике, не имеющий какого-либо управленческого опыта, не обладающий властными ресурсами и партийной организацией, на словах выступающий менее жестко по отношению к агрессору.

11. В отличие от него (Порошенко) В.Зеленский не обладает соответствующими опытом, ресурсами, кредитной историей.

И что в этой оценке было ошибочным тогда?

И что в этой оценке стало ошибочным с высоты сегодняшнего дня?

Ничего.

3. Вопрос: По-прежнему ли я считаю Зеленского таланливым?

Ответ: Да. Безусловно.

Человек, за три месяца и три недели участия в политической жизни страны добившийся победы в президентских выборах со счетом 73%, – безусловно талантлив.

Человек, создавший с нуля политическую партию, набравшую на парламентских выборах более 60% голосов, – бесспорно талантлив.

Человек, способствовавший обновлению депутатского корпуса на 80%, – невероятно талантлив.

Человек, впервые политически разъединивший ранее нераздельную, голосовавшую как один человек Галичину, электорально отделивший Львов от Тернополя и Ивано-Франковска, – чудовищно талантлив.

Человек, предсказавший осенью 2018 года результаты выборов в июле 2019 года, – безумно талантлив.

Между прочим, Путин тоже фантастически талантлив.

Как и Трамп.

Как Сталин и Гитлер.

Если бы все указанные лица не были талантливыми, они никогда бы не добрались до вершин власти. А мы не обсуждали бы их действия.

Однако продвинутым гражданам, увлекающимся комментированием политических событий, не следует путать таланты политиков с их целями, принципами, действиями. Политические таланты – Зеленского ли, Путина ли, Трампа ли, Сталина ли, Гитлера ли – сами по себе еще ничего не говорят о том, в каком направлении, на каких принципах, для достижения каких целей используются их таланты. Продвинутым гражданам, увлекающимся комментированием политических событий, следует быть честными и прояснять свою позицию. И признавать, что путаницу понятий в своих головах они иногда пытаются приписывать другим людям.

4. Вопрос: То, что избрание Зеленского ведет к развалу Украины, было ясно с самого начала появления этого персонажа. Разве это было не ясно с первых дней его кампании?

Ответ: Естественно, нет.

Избрание Зеленского ведет не к "развалу" Украины, а, наоборот, к ее объединению. Объединению с ОРДЛО. То есть к лугандонизации Украины. И это несет с собой очень большой риск и представляет собой очень серьезную проблему. Если бы действия Зеленского вели к "развалу" Украины, то есть к ее эволюции по молдово-приднестровскому, грузино-абхазскому, западно-германскому, южнокорейскому варианту, то это можно было бы только приветствовать. Это было бы спасением для свободной Украины.

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Моя позиция прямо противоположна позиции Зеленского. Любой, сколько-нибудь знакомый с моей точкой зрения, знает, что она – принципиально другая. Это недопущение:

- объединения Украины с ОРДЛО,

- принятия формулы Штайнмайера,

- нормандского формата,

- минских соглашений,

- лугандонизации Украины.

Пользуясь терминологией автора заданного вопроса, я выступаю за так называемый "временный развал" Украины, то есть за замораживание нынешнего конфликта, за жесткую оборону линии разграничения сторон, за создание на свободной украинской территории мощных вооруженных сил, эффективного государства, успешной экономики. И только тогда, когда сложатся необходимые для этого условия, можно будет добиваться восстановления контроля Киева над временно оккупированными территориями Донбасса, Крыма, Севастополя.

Эта позиция высказывалась мной неоднократно:

Формула Штайнмайера – прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины:

Важно, чтобы пьяный воздух успеха не сыграл с президентом Украины злую шутку, не ослепил бы и не оглушил бы Владимира Александровича, не создал бы иллюзии о возможности решения любых вопросов с помощью простых телефонных переговоров с Путиным.

Если украинская власть будет вести переговоры с Путиным, заключая с ним соглашения, то, конечно же, шансы на то, что Путин окажется на скамье подсудимых в Гааге, резко сокращаются. Если же украинская власть будет вести себя по-другому, то шанс будет ненулевым... Важно отметить, что Украина до сих пор не объявила агрессию против нее со стороны России агрессией, не назвала ведущиеся против нее действия войной, украинские государственные деятели так ни разу не назвали аннексию Керченского пролива аннексией и т.д. Если этого не сделала Украина, то почему это должны делать Германия, Франция, Великобритания или кто-то еще?

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Про перспективы украинско-российских переговоров:

Что касается Нормандского формата и Минских соглашений, то они категорически неприемлемы для Украины. Это была крупнейшая дипломатическая ошибка президента Порошенко, откровенная сдача интересов страны. Усугублённая, к тому же, передачей в ОРДЛО очень существенных территорий с украинскими гражданами, на которых не было "трактористов" и "шахтеров" с танками и "Градами". У Зеленского позиции слабые и нет никаких "козырей". В такой ситуации переговоры Украине не нужны – они приведут только к потерям. Агрессивное поведение России можно изменить лишь военным способом. Других вариантов в настоящее время нет. Танки не остановить чтением Библии, причитаниями и молитвами.

Как вернуть оккупированные территории:

Вернуть оккупированные территории можно только одним способом. Тем самым, каким они были захвачены. То есть военной силой. Других способов не существует. Может ли Украина это сделать сегодня? Для любого адекватного человека, знакомого с событиями пяти последних лет, ответ однозначен: нет. Такое болезненное признание может не нравиться, но это факт жизни. При нынешнем состоянии вооруженных сил, экономики, госаппарата Украина вернуть эти территории не может.

Как остановить агрессию и вернуть оккупированные территории:

Те, кто полагает, что деоккупации захваченных территорий от Путина можно будет добиться в результате:

- мирных дипломатических переговоров;

- введения (расширения, ужесточения и т.п.) антироссийских санкций;

- замораживания активов путинских олигархов или его самого на Западе ("наложение ареста на награбленные триллионы");

- или другими подобными невоенными действиями,

питают глубочайшие иллюзии.

Когда можно будет добиться возвращения оккупированных территорий? И какова стратегия, способная привести к решению этого вопроса? Если оставить эмоции в стороне, то для того, чтобы хотя бы начать обсуждение вопроса возвращения оккупированных территорий в сколько-нибудь реалистичном ключе, Молдова, Грузия, Украина должны стать другими:

- они должны стать несопоставимо сильнее в экономическом, политическом, военном отношениях;

- у них должны появиться настоящие мощные союзники, поддерживающие их и разделяющие их позицию;

- при этом возврат оккупированных территорий возможен только после победы этих стран в военном конфликте.

Приведенные примеры из истории ведущих европейских стран показывают, какие ингредиенты необходимы для возврата утраченных территорий:

- стратегическое терпение (Х лет), проект по возврату территорий не следует планировать ни на год, ни на 5 лет;

- иные вооруженные силы, иная экономика, иное государство;

- победа в войне, даже если она называется "Холодной" или "Гибридной";

- помощь мощнейших союзников;

- согласие побежденного агрессора.

Лучший способ обеспечить стране наиболее высокий уровень безопасности в современном мире – это вступление в НАТО.

То, что у Зеленского по этим вопросам есть другое мнение, мою позицию не меняет.

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5. Вопрос: Был бы Порошенко меньшим злом для Украины?

Ответ: История не знает сослагательного наклонения.

В то же время следует признать, что при Зеленском пока еще не было того, что было при Порошенко:

- предательство добробатов под Иловайском;

- предательство добробатов и ВСУ в ДАПе и у Дебальцево;

- сдача 3 тыс кв.км украинской территории (от Донецка до Азовского моря, между границей и Кальмиусом) лугандонским бандитам;

- подписание преступных для Украины соглашений Минск-1 и Минск-2;

- невозражение (согласие) с формулой Штайнмайера;

- отказ поднимать на всех международных переговорах вопрос об аннексии Крыма;

- отказ от осуждения аннексии Россией Керченского пролива;

- отправление украинских моряков в Керченский пролив практически на гарантированное убийство, чего не случилось лишь по стечению обстоятельств;

- лишение гражданства и высылка Михаила Саакашвили;

- уничтожение украинской экономики с помощью подручных Порошенко Гонтаревой и Яресько;

- девальвация гривны и банкротство государства Украины;

- падение активов всех украинских банков на 80% – за исключением банков Порошенко и Гонтаревой, какие выросли;

- незаконная национализация Приватбанка и обременение украинского бюджета на 5 млрд.дол., или на 5% ВВП;

- эпидемия "Рошен" по всей Украине и за ее пределами;

- свинарчуки в оборонном секторе Украины;

- отдых на Мальдивах во время войны по поддельному паспорту;

и т.д. и т.п.

При Зеленском такого действительно нет (пока).

Но это абсолютная правда, что Зеленский хочет объединить Украину с ОРДЛО.

То есть осуществить лугандонизацию свободной Украины.

Об этом он говорил уже не раз.

Причем он не только говорит об этом, но и действует.

Ради этого он подписал формулу Штайнмайера.

Разоружил три добробата на фронте.

Обещает принять закон об особом статусе ОРДЛО.

Готовится легализовать Лугандонию путем признания выборов на оккупированной территории.

Собирается договариваться с Путиным.

В очередной раз Зеленский заявил о своих планах только что – при посещении волонтеров, защищающих Украину в Золотом.

Чем продемонстрировал в очередной раз свои неспособность и нежелание слышать и понимать собеседника.

А также поразительную личную грубость.

И намерение добиваться осуществления своей стратегии по лугандонизации Украины силой.

Украинские патриоты утверждают, что они не позволят ему этого сделать.

Получится ли это у них, я не знаю.

Но если у них это не получится, то тогда с Украиной действительно произойдет катастрофа.

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