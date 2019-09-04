Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський наклав вето на закон про кастрацію педофілів: що тепер буде

7.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про кастрацію педофiлів.

Так, на сайті Верховної Ради зазначено, що документ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" повертається на доопрацювання.

"4 вересня повернутий із пропозиціями президента. Готується на розгляд із вето президента", – йдеться у картці законопроєкту щодо стану проходження розгляду.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Главком"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня поточного року Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості.

Нагадаємо:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
педофiли Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
42
4
Смішно
5
Цікаво
14
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Нет иного пути встроиться в цээуропу, как после легализации ЛГБТ, однополых браков, двигаться в сторону легализации некро, зоо, педофилии... Это магистральный шлях укронезалежности....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Все дело в том что Украина стала Меккой сек туризма педофилов туда съезжаются почпокать малолетних украинцев со всего запада ( в том числе и очень влиятельные лица) и если своих извращенцев от быдла Зеля может бы и кастрировал - то как быть с демократами от свободного мира ???
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel