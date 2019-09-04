Зеленський наклав вето на закон про кастрацію педофілів: що тепер буде

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про кастрацію педофiлів.

Так, на сайті Верховної Ради зазначено, що документ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" повертається на доопрацювання.

"4 вересня повернутий із пропозиціями президента. Готується на розгляд із вето президента", – йдеться у картці законопроєкту щодо стану проходження розгляду.

Володимир Зеленський "Главком"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня поточного року Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості.

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