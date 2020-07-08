Зеленський нагородив медиків з чернівецької лікарні, яка раніше всіх прийняла "удар" COVID-19

Президент України Володимир Зеленський нагородив медиків Чернівецької обласної клінічної лікарні, які першими в країні зіткнулися з COVID-19.

Про це йдеться на сайті президента України. Під час робочої поїздки на Буковину, Зеленський зустрівся з медиками і відзначив їх професіоналізм і мужність.

"Найскладніша робота, так вийшло в цьому році, випала лікарям нашої країни – боротися з великою хворобою. У такі складні часи ми ще більше розуміємо, наскільки ваша професія важлива для кожного українця, зараз це кожен відчув на собі", – сказав Володимир Зеленський .

Зеленський зустрівся з медиками чернівецької лікарні Сайт президента України

Також він зазначив, що раніше лікарям не приділяли достатньо уваги, але пообіцяв це виправити. Крім цього, він зазначив, що боротьба з COVID-19 ще не закінчена і заявив, що розслаблятися не можна.

"Коли в деяких областях був "штиль", ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту від COVID-19, в Чернівецькій області була хвиля, яка зносила все, і ви її витримали. Упевнений, що завдяки вам, я дякую всім лікарям, медсестрам, водіям швидких, які теж допомагали вам боротися з COVID-19. Але розслаблятися не можна. Ця боротьба ще не закінчена, і ми як громадяни України на вас дуже розраховуємо", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський знав про небезпеку епідемії COVID-19 ще в січні 2020 року.