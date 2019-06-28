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Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям: список імен

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Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство особам, які захищали суверенітет і незалежність нашої країни.

Про це сказано в указі глави держави №466/2019 "Про прийняття до громадянства України".

Згідно з документом, українські паспорти отримають 14 осіб: Дмитро Бєлогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джаліла, Тачі Джафаров, Рудольф Єгоренко, Тенгіз Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерій Колот, Мераб Концелідзе, Мамука Музашвілі, Юрій Савілов, Леван Хуцішвілі, Арсланбек Карімов і Юлія Толопа.

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Відзначимо, що росіянка Юлія Толопа вже тричі намагалася отримати громадянство. В останній раз віце-спікер ВР Ірина Геращенко звернулася до президента, щоб той надав дівчині громадянство. Толопа з позивним "Валькірія" з 2014 року захищає нашу країну від агресора, служила в батальйоні "Айдар". У 2016 році Толопа отримала тільки вид на проживання в Україні.

Юлія Толопа

Юлія Толопа

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Зеленський підкреслив, що це "лише перші рішення про надання громадянства особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України". Наступні будуть прийняті після надходження матеріалів від Міграційної служби та їх розгляду в установленому порядку.

Глава держави додав, що відтепер з боку президента не буде штучного гальмування або затягування процесу надання громадянства.

Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям: список імен

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Реведжук повідомив, що президент Володимир Зеленський готується скасувати заборону на російські соціальні мережі в нашій країні.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Громадянство
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Макарский Александр
Макарский Александр
Они улучшат генофонд нерабов
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
достойные граждане )))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
О! Юлия Толопа из провинциального города Благодарного, Ставропольского края, которая, воспитавшись на идеалах неоязычества решила помочь своим братьям-фашистам на Украине. Для этого она весной и отправилась на Майдан. Там нашла своих товарищей по секте. У них это называется РУН-вера (родная украинская национальная вера) где ее с удовольствием приняли в одну из боевых сотен для участия в погромах.
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Zuk Vasiliy
Zuk Vasiliy
Стук Кастрюль, До удивления веет тупизмом в твоих коментах. Сам одурачен пропагандонами рашистскими и всякую дурь распространяешь. Братья-фашисты, братья по секте погромы. Ты лучше сунь своего носа на рашистскую говень и там агитируй за светскую власть. Крым нагло отжали, войну на Донбасе развязали при помощи своих засланых козачков и фашистских молодчиков и тут же патриотов Украины поливают грязью. Когда же ты мразь заткньошся. Мой комент не для ответа, просто терпеж урвался читать твой маразм. Ты бы еще вспомнил распятых мальчиков, изналованных бабушек на болок посту, концлагерях, залитых пенобетоном детей, сбошенных с поезда старух, отстрел снегирей, и прочую ересь. Маразматик.
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