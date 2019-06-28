Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям: список імен

Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство особам, які захищали суверенітет і незалежність нашої країни.

Про це сказано в указі глави держави №466/2019 "Про прийняття до громадянства України".

Згідно з документом, українські паспорти отримають 14 осіб: Дмитро Бєлогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джаліла, Тачі Джафаров, Рудольф Єгоренко, Тенгіз Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерій Колот, Мераб Концелідзе, Мамука Музашвілі, Юрій Савілов, Леван Хуцішвілі, Арсланбек Карімов і Юлія Толопа.

Відзначимо, що росіянка Юлія Толопа вже тричі намагалася отримати громадянство. В останній раз віце-спікер ВР Ірина Геращенко звернулася до президента, щоб той надав дівчині громадянство. Толопа з позивним "Валькірія" з 2014 року захищає нашу країну від агресора, служила в батальйоні "Айдар". У 2016 році Толопа отримала тільки вид на проживання в Україні.

Юлія Толопа Facebook

Зеленський підкреслив, що це "лише перші рішення про надання громадянства особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України". Наступні будуть прийняті після надходження матеріалів від Міграційної служби та їх розгляду в установленому порядку.

Глава держави додав, що відтепер з боку президента не буде штучного гальмування або затягування процесу надання громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Реведжук повідомив, що президент Володимир Зеленський готується скасувати заборону на російські соціальні мережі в нашій країні.

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