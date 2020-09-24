Зеленський на Закарпатті обурився через черги вантажівок, які стоять 6 діб

Президент України Володимир Зеленський обурився тим, що на україно-словацькому кордоні стоять багатокілометрові черги з вантажівок.

Під час візиту до Закарпатської області глава держави відвідав пункт пропуску "Ужгород Вишнє Нємецьке", повідомляється на сайті Офісу президента.

"Я не розумію, чому такі питання не можуть вирішити? У нас люди стоять на кордоні шість діб", – сказав він, назвавши таку ситуацію неприпустимою.

Зі свого боку глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко уточнив, що черга утворилася через поломку сканера на стороні Словаччини.

"Вони забирають тільки п'ять вантажних транспортних засобів на годину, це на добу 120 транспортних засобів", – зазначив він.

Дейнеко додав, що ДПСУ вже залучила до цього питання Міністерство закордонних справ. Глава МЗС уточнив, що обговорив проблему зі своїм словацьким колегою.

Також Зеленський доручив включити питання реконструкції пункту пропуску в програму "Велике будівництво" і закінчити роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед пунктами пропуску "Ужгород" і "Тиса" з боку України було зафіксовано скупчення 200 вантажівок, а виїзду через пункт "Лужанка" очікували близько 200 мікроавтобусів і легкових автомобілів.