Зеленський на всю Україну засвітив дані нового ID-паспорта: чергове відео від ОП

Президент України Володимир Зеленський першим в країні отримав ID-карту з електронним підписом.

Підтверджуючий ролик опублікував у соцмережах Офіс глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Тепер у моїй ID-картці громадянина України є електронний підпис. Процедура його внесення забрала всього три хвилини. Радий, що стратегія "Держава у смартфоні" дає нові результати. Далі буде!" – відзначив президент.

Зеленський отримав паспорт з електронним підписом Скріншот з відео

Зеленський отримав паспорт з електронним підписом Скріншот з відео

Зеленський отримав паспорт з електронним підписом Скріншот з відео

Щоб отримати заповітний паспорт, Зеленський відвідав Оболонський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України, де першим протестував безкоштовну послугу.

При цьому президент необережно засвітив на всю Україну особисті дані, показавши паспорт на камери.

Зеленський отримав паспорт з електронним підписом Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі Зеленського показали ефектний чорно-білий ролик про програму дешевих кредитів для бізнесу.

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