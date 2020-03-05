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5 березня • оновлено в 17:25
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Зеленський на Полтавщині потролив бізнесменів жартом

2.8т
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Президент України Володимир Зеленський пожартував із представників бізнесу в ході робочого візиту до Полтавської області.

Казус трапився на початку його знайомства з підприємцями. Відео транслювалося на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Всім доброго дня! Щось у вас не дуже веселі обличчя. Будемо говорити про серйозні речі. Тут переважно я бачу прізвища та імена, які я, чесно кажучи, не знаю. Тому я думаю, що ми поспілкуємося, познайомимося", – усміхаючись, сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Полтава
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