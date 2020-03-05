Президент України Володимир Зеленський пожартував із представників бізнесу в ході робочого візиту до Полтавської області.

Казус трапився на початку його знайомства з підприємцями. Відео транслювалося на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Всім доброго дня! Щось у вас не дуже веселі обличчя. Будемо говорити про серйозні речі. Тут переважно я бачу прізвища та імена, які я, чесно кажучи, не знаю. Тому я думаю, що ми поспілкуємося, познайомимося", – усміхаючись, сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час візиту в Нові Санжари, де закінчився карантин евакуйованих з Уханя, із Зеленським трапився конфуз. Коли він розповідав про красу України, синхронно з ним каркнула ворона. Президент перевів це на жарт.

А спілкуючись із бізнесменами Полтавщини, глава держави пожартував про умови проживання його делегації, заявивши, що їхній готель простіший, ніж місце, де проходила зустріч.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Полтавщину 5 березня із дводенним робочим візитом.

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