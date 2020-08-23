Зеленський: на місці Лукашенка протягом місяця провів би нові вибори

Борис Бондар Політика 13:49, 23.08.2020 Оновлено: 14:33, 23.08.2020

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, повинен мати сміливість призначити нові вибори в країні.

Про це заявив в інтерв'ю Euronews президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що на місці Лукашенка провів би вибори протягом місяця.

"Давайте уявимо, що я впевнений у собі, і впевнений у виборі людей. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Протягом місяця буде нове голосування. І я беру участь в нових виборах. Хто ще хоче брати участь – вперед!" – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що запросив би на вибори всіх міжнародних спостерігачів.

За його словами, будь-який кандидат повинен бути допущений до повторних виборів.

"Я б сказав народу Білорусі: "Будь ласка, вибирайте, кого хочете. І після цього результату більше не буде питань. Я в цьому переконаний", – сказав глава держави.

"Якщо Лукашенко переможе, він переможе, якщо переможе хтось інший, то це буде хтось інший. Але всі були б спокійні, без [пролитої крові], це було б справедливо і увійшло б до історії", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести проти чинної влади.

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