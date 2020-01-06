Як Зеленський поїхав в Оман?

Просто. Сів і полетів на чудовий курорт.

Як йому гарантують безпеку поруч із країнами, де йдуть війни?

В Омані немає війни, там є міжнародне авіасполучення. За добу до прильоту Зеленського туди приїхала державна охорона і організувала безпеку його, родини і челяді. Робилося це за державний кошт. Тому Офіс президента або збрехав про те, що Зеленський літав за власний кошт, або дозволив летіти йому без держохорони, чим створив загрозу життю президента і порушив закон.

Чому з Зеленським зустрічався представник уряду Оману?

У будь-якій державі, коли іноземний лідер прилітає з порушенням протоколу, його зустрічає хтось з посадових осіб.

Наразі Зеленський зустрівся із посадовою особою нижчого рангу, але обманює про офіційний візит.

Скоріше за все, офіс намагається приховати розкішний відпочинок президента під виглядом офіційного візиту.

На мою особисту думку, дорогу відпустку до Оману спровокувала родина Президента, інакше складно зрозуміти такий інфантильний вчинок. В Україні війна, є загиблі вже у 2020му, обстріли не припиняються, але президент летить на відпочинок у найдорожчий готель у іноземній країни.

З іншого боку, українці нічого кримінального в цьому не бачать, навідміну від схожої ситуації з критикою опонента Зеленського на виборах, коли йому вміняли Мальдіви.

Зеленський багата людина, напевно що має роялті з 95го кварталу.

Зараз успішно продали серіал в Росію.

Мали можливість запросити Доктора Албана на свята, що їхав через Крим...

Нема ніяких питань.

Просто чого він відпочиває?

Він врятував країну від війни?

Створив міжнародну коаліцію проти країни агресора?

Звільнив хоч одне місто, селище, кущ, від окупантів?

Новини Зеленский улетел в теплые края роскошного курорта

Отримав у спадок розграбоване казначейство і резерви? Та ні, отримав із запасом.

До Зеленського ВВП ріс 7 кварталів поспіль, росло виробництво, так все було складно, але все мляха росло.... Зеленський привів команду і ми маємо внутрішній, окей не дефолт, кризу...

Падіння виробницва...

Чого він поїхав відпочивати?

С*ка...

Що зроблено?....

Падло.

А росіяни продовжують готуватися до війни.

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