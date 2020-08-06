Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав за солодощами в магазин. Фото і відео

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області відвідав продуктовий магазин.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, глава держави поспілкувався з українцями і зробив кілька фото. У магазині Зеленський придбав солодощі та каву.

Зеленський купує солодощі в магазині

Пізніше пресслужба президента підтвердила, що Зеленський відвідував магазин, який знаходиться у Бахмуті.

"На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією", – передано слова президента у Телеграм-каналі.

Зеленський в магазині в Бахмуті ОПУ

Зеленський в магазині ОПУ

Зеленський в магазині купує каву ОПУ

Відзначимо, що сьогодні, 6 серпня, Зеленський відвідав зону проведення ООС на Донбасі, де нагородив українських військових за мужність в бою. Після президент поспілкувався з журналістами.

Зеленський зробив фото з відвідувачами магазину

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області зробив селфі на тлі в'їзної вежі Луцького замку.