Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав за солодощами в магазин. Фото і відео

Олексій Тітофф Політика 15:44, 6.08.2020 Оновлено: 16:52, 6.08.2020

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області відвідав продуктовий магазин.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, глава держави поспілкувався з українцями і зробив кілька фото. У магазині Зеленський придбав солодощі та каву.

Зеленський купує солодощі в магазині

Пізніше пресслужба президента підтвердила, що Зеленський відвідував магазин, який знаходиться у Бахмуті.

"На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією", – передано слова президента у Телеграм-каналі.

Зеленський в магазині в Бахмуті
ОПУ
Зеленський в магазині
ОПУ
Зеленський в магазині купує каву
ОПУ

Відзначимо, що сьогодні, 6 серпня, Зеленський відвідав зону проведення ООС на Донбасі, де нагородив українських військових за мужність в бою. Після президент поспілкувався з журналістами.

Зеленський зробив фото з відвідувачами магазину

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області зробив селфі на тлі в'їзної вежі Луцького замку.

Коментувати
Політика

Дивіться також

За кордоном загинули найманці ПВК "Вагнер" з Донбасу

Терористи на Донбасі вночі обстріляли ЗСУ з гранатомета

З потяга Харків-Ужгород зняли п'яних пасажирів: рейс зустрічав особисто Геращенко

"Шахтар" з розгромною перемогою вийшов в чвертьфінал Ліги Європи

Британський прем'єр приховує, що Росія допомогла йому виграти референдум про вихід з ЄС?