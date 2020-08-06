Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав за солодощами в магазин. Фото і відео

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області відвідав продуктовий магазин.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, глава держави поспілкувався з українцями і зробив кілька фото.

У магазині Зеленський придбав солодощі та каву.

Зеленський купує солодощі в магазині

Відзначимо, що сьогодні, 6 серпня, Зеленський відвідав зону проведення ООС на Донбасі, де нагородив українських військових за мужність в бою. Після президент поспілкувався з журналістами.

Зеленський зробив фото з відвідувачами магазину

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області зробив селфі на тлі в'їзної вежі Луцького замку.