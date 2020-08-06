Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав за солодощами в магазин. Фото і відео
Президент Володимир Зеленський в магазині.
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області відвідав продуктовий магазин.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, глава держави поспілкувався з українцями і зробив кілька фото.
У магазині Зеленський придбав солодощі та каву.
Зеленський купує солодощі в магазині
Відзначимо, що сьогодні, 6 серпня, Зеленський відвідав зону проведення ООС на Донбасі, де нагородив українських військових за мужність в бою. Після президент поспілкувався з журналістами.
Зеленський зробив фото з відвідувачами магазину
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області зробив селфі на тлі в'їзної вежі Луцького замку.
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