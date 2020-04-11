Президент України Володимир Зеленський, який 11 квітня відвідав зону Операції об'єднаних сил, заявив, що військові через пандемію коронавірусу COVID-19 живуть "у червоному режимі".

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Про це глава держави написав у соцмережах. Він зазначив, що це відрядження в зв'язку з карантином стало першим за багато тижнів. "Але хотів побачити наших військових на Донбасі", – зазначив Зеленський.

Зеленський на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

"Зараз наші військові живуть у червоному режимі: обмежено пересування між містами і відрядження, вони користуються засобами захисту, постійно вимірюють температуру.

Сьогодні приїхав підбадьорити, показати нашу підтримку і переконатися, що військово-мобільні госпіталі в зоні бойових дій готові надати всю необхідну допомогу", – написав український лідер.

Зеленський на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Президент уточнив, що відвідав частину, в якій є мобільна ПЛР-лабораторія, пересувні хірургічний кабінет і рентген-комплекс, а також мобільний стоматологічний кабінет.

"Дорогою до Богданівки, в полях, посеред озимої пшениці, майоріла велика хмара диму. Це ще більше загострило відчуття війни. І хоча на ділянці розведення сил "Петрівське", як і на інших двох, обстрілів немає, цей дим ще більше підсилив бажання закінчити війну та досягти миру. Щоб кожен українець забув жахіття втрат і завжди почувався в безпеці", – написав Зеленський.

Зеленський на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Зеленський на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил 11 квітня терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню. За добу троє українських військових отримали поранення.