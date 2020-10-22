Зеленський знову пригрозив звільнити Венедіктову і назвав умову

Якщо генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не покаже серйозних результатів боротьби з корупцією, президент Володимир Зеленський готовий запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.

Про роботу глави ОГП український лідер висловився під час великого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам. Трансляція бесіди велася на YouTube-сторінці "Сегодня" 22 жовтня.

"Якщо генеральна прокурорка не показуватиме результатів, я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру", – сказав Зеленський.

Він додав, що дав Венедіктовій час до початку 2021 року. "До Нового року ми домовилися показати серйозні результати", – зазначив президент.

Більш детально про нове велике інтерв'ю українського президента читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL: