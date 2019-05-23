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/Політика

Адміністрація Зеленського: звільнимо Богдана, якщо Конституційний суд підтвердить законність люстрації

12.7тЧитати матеріал російською

Глава України Володимир Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Про це в четвер, 23 травня, журналістам повідомив заступник глави АП Руслан Рябошапка, передає "Ліга.нет".

Він заявив, що закон про очищення влади "неякісний і суперечить Конституції". За словами Рябошапки, президент не може застосовувати закон, який "суперечить принципу верховенства права".

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"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, яка повинна проходити заходи з очищення влади", – сказав заступник голови АП.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

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Руслан РябошапкаВолодимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
О, то за квартиру вже можна не платити? Бо Конституція гарантує громадянам України безкоштовне житло. Платитимемо після того, як конституційний суд визнає закон про оплату ЖКП таким, що відповідає конституції
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Щелчок по носу бандеровцев! Это вам не поросенко!
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леня зе
леня зе
а если-нет то посыпется майданно-карточный домик
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