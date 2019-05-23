Адміністрація Зеленського: звільнимо Богдана, якщо Конституційний суд підтвердить законність люстрації

Глава України Володимир Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Про це в четвер, 23 травня, журналістам повідомив заступник глави АП Руслан Рябошапка, передає "Ліга.нет".

Він заявив, що закон про очищення влади "неякісний і суперечить Конституції". За словами Рябошапки, президент не може застосовувати закон, який "суперечить принципу верховенства права".

"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, яка повинна проходити заходи з очищення влади", – сказав заступник голови АП.

Андрій Богдан REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

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