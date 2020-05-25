Президент Володимир Зеленський може поставити під загрозу відносини України з США через своє бажання переслідувати п’ятого президента Петра Порошенка.

Як зазначається у матеріалі американського видання The Washington Post "Ні, скандалу Байден-Україна не буде", так звані "плівки Деркача" про розмову Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена мають усі ознаки кремлівської схеми. На переконання видання, вона покликана заплямувати Байдена, як кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США.

На думку американських журналістів, аудіозаписи нібито не завдають Байденові удару, але лідери республіканців у Конгресі США розповсюджують міф про "скандальні дії Байдена в Україні", йдеться у статті.

Зеленський може зруйнувати відносини з США через переслідування Порошенка – The Washington Post

Крім того, записи надійшли від українського парламентаря Андрія Деркача, який, як наголошує видання, пов’язаний з російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з аудіо начебто випливає, ніби Байден чинив тиск на Порошенка, аби той надав допомогу газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена – Гантер.

Але у дійсності, як підкреслює The Washington Post, на записі не чути, що Байден обговорює справи, пов’язані з Burisma або ж з його сином, тому на них немає нічого скандального про Байдена.

Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова "може бути сприйнята як державна зрада". Втім, увага Зеленського концентрується не на Байдені, а на Порошенку, пише видання. Так, журналісти припускають, що використовуючи "плівки Деркача" у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що "пристаючи до необґрунтованої однобічної кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довготривалі відносини між Україною та США".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли датовані 2015-2016 роками. На них начебто Байден вимагає від Порошенка відправити у відставку генпрокурора України Віктора Шокіна, а також змінити уряд в обмін на отримання траншу в 1 млрд доларів.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що оприлюднені "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія. На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України і її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

Сам Порошенко, коментуючи скандал з "плівками Деркача" заявив, що п'ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України – через втягування в передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Джерела в спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" могли бути злиті співробітниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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